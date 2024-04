Saelemaekers e il palo salvano un Bologna in dieci | 1-1 con l'Udinese

(Adnkronos) – Il Bologna pareggia 1-1 in casa con l'Udinese nel match della 34esima giornata della Serie A. I rossoblu salgono a 63 punti e perdono la chance di agganciare la Juve al terzo posto a quota 65. L'Udinese, che nel finale vede sfumare una vittoria preziosissima, ha 29 punti ed è ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il Bologna pareggia 1-1 in casa con l’Udinese nel match della 34esima giornata della Serie A. I rossoblu salgono a 63 punti e perdono la chance di agganciare la Juve al terzo posto a quota 65. L’Udinese, che nel finale vede sfumare una vittoria preziosissima, ha 29 punti ed è ... Continua a leggere>>

Roma, 28 apr. (askanews) – Dopo il successo all’Olimpico sulla Roma, frena al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta che non va oltre l’1-1 contro l’Udinese. Di Payero da una parte e Saelemaekers dall’altra le reti dell’incontro. Gli emiliani, in 10 dal 64? per il doppio giallo a Beukema, mancano ...

