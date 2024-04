Il giornalista Franco Di Mare è malato | Ho mesotelioma - un tumore molto cattivo

“La Rai si è dileguata dopo la mia malattia, è ripugnante” la denuncia di franco di Mare è sconvolgente - Dallo studio di Che tempo che fa la sconcertante denuncia di franco di Mare abbandonato e dimenticato dalla Rai dopo la notizia della sua malattia terminale ...

Di Mare: "Ho un tumore, non so quanto mi resta da vivere" - "Ho un mesotelioma, un tumore molto cattivo e non so quanto mi resta da vivere". franco Di Mare, giornalista della Rai, parla della malattia ocn la quale sta combattendo. In una lunga intervista ...

franco Di Mare, cos'è il mesotelioma: il cancro provocato dall'amianto - " Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo". E' la scioccante rivelazione di franco Di Mare, giornalista della Rai, a Che tempo che fa. Di Mare, 68 anni, parla a Fabio Fazio con l'ausilio ...

