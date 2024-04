Ucraina - Zaporizhzhia attaccata 335 volte in 24 ore

"La situazione al fronte ucraino è peggiorata, la Russia avanza e ottiene successi" - Nelle ultime 24 ore, riferisce la Difesa ucraina, i russi hanno compiuto "32 attacchi missilistici, 64 aerei e 60 con i razzi Mlrs". Più di 110 insediamenti "nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, ...

Guerra ucraina: momento difficilissimo per Kiev, "la situazione si è deteriorata" - Parole franche, che fanno capire come il momento l'ucraina sia tra i peggiori dall'inizio dell'invasione ... secondo i russi dormivano dei mercenari britannici. I bombardamenti su zaporizhzhia Ma nell ...

ucraina news in diretta. Cremlino: “Panico tra le forze di Kiev”. La regione di zaporizhzhia bombardata 335 volte in 24 ore - Non c’è tregua nel conflitto che attanaglia l’ucraina. Le truppe russe hanno bombardato la regione di zaporizhzhia 335 volte in 24 ore Non c’è tregua nel conflitto che attanaglia l’ucraina. Le truppe ...

