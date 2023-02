Terremoto in Turchia e Siria | parla un testimone | Dalle crepe delle case si vede la strada

... i morti sono più di 5mila - Un italiano disperso - Una donna e i suoi tre figli salvati dopo 28 ore sotto le macerie Leggi Ancheine Siria, il suolo dell'Anatolia si è spostato di ...Anche qui ine Siria, dove tanti sono da anni in disperata fuga dalla guerra. Ilè il moto della Terra, che è tua madre, tu sei un bambino in braccio a tua madre, ti senti al sicuro,...

Terremoto fra Turchia e Siria, le immagini della tragedia Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, il terribile momento in cui il palazzo si sbriciola in pochi secondi RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5mila i morti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Le cause del terremoto in Turchia e Siria: perché l'Anatolia si è spostata di 3 metri e cos'è il "rischio epidemia sismica" Open

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 3700 morti ... la Repubblica

Lo spaventoso sisma in Turchia e in Siria sta avendo effetti devastanti e i mercati delle materie prime non ne sono esclusi: perché il terremoto ha scosso anche il prezzo del petrolio, rimbalzato Il ...Il devastante terremoto in Turchia e Siria, che ha provocato migliaia di vittime e feriti, riporta alla mente le immagini del sisma dell’Aquila.