Terremoto in Turchia | i soccorsi nella notte dopo le scosse | esercito e protezione civile scavano tra le macerie a Diyarbakir e Malatya

Ilsi è sviluppato a circa 25 km di profondità con epicentro nella provincia di Gaziantep, nell'Anatolia sud - orientale, sesta città della. Molto potenti anche le successive scosse ...Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in un messaggio inviato al presidente della Repubblica di, Recep Tayyip Erdogan . "In questo momento di lutto ha proseguito ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Forti terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Sisma Turchia-Siria: Macron, Francia pronta a fornire aiuti - Sisma Turchia-Siria: Macron, Francia pronta a fornire aiuti RaiNews

Terremoto fra Turchia e Siria, oltre 830 le vittime - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO Sky Tg24

Terremoto 7.9 in Turchia, revocato l'allerta maremoto nel Sud Italia. Ripreso il traffico ferroviario la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...