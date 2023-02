Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone in stagione? Montepremi e cifre In carriera un assegno milionario

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha conquistato la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali 2023 di sci alpino. L’azzurra è stata memorabile sulla pista di Meribel (Francia): dopo un superG impeccabile e chiuso al comando, la valdostana si è scatenata anche nello slalom sulla carta a lei poco congeniale e ha firmato la manche della vita. La nostra portacolori ha costretto la grande favorita Mikaela Shiffrin a forzare e la statunitense ha poi inforcato nel finale, facendo partire la festa della 32enne. Si tratta del primo trionfo iridato per, che inha già vinto una Coppa del Mondo generale ed è salita sul podio alle Olimpiadi. L’Italia ha incominciato questa edizione con un trionfo di lusso, l’azzurra può sciare a cuor leggero in occasione delle prossime gare a lei congeniali (superG e ...