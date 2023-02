Figlio manda sua mamma a dare una lezione a Simon Cowell – quando lei apre bocca | sono tutti sbalorditi

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 6 febbraio 2023)sei un genitore, i bambini vengono sempre al primo posto. Ma un giorno è davvero il momento per una madre o un padre di osare e seguire i propri sogni verso le stelle. È stato cosìBecky O’Brien, madre di cinque figli, si è candidata al “Got Talent” britannico. Dopo che uno dei suoi figli ha detto che avrebbe dovuto fare doper il programma, ha colto l’occasione per se stessa. E che incredibile successo è stato! Fonte: YoutubeLEGGI DI PIÙ:in trancedonna tenta il classico “proibito” –raggiunge la nota più alta l’arena scoppia LEGGI DI PIÙ:fissa in modo sospetto il ragazzo molto timido – poi luilae scioccaÈ incredibile che ogni anno ...