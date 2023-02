Estorsione | arrestato ad Ostia pregiudicato; filmato mentre ritirava la somma concordata

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un commerciante ha sporto denuncia e la Polizia ha teso una trappola al 58enne con precedenti, finito in ...

Un commerciante ha sporto denuncia e la Polizia ha teso una trappola al 58enne con precedenti, finito in ...Bloccato dai poliziotti è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è statoper. Dopo la convalida richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma, il G. I. P. ha disposto ...

Mugnano, estorsione all'imprenditore edile: tre arresti ilmattino.it

Taranto: Maltrattamenti, minacce, estorsione, un arresto Antenna Sud

Minacce e appostamenti per riscuotere un risarcimento: commerciante fa arrestare estorsore RomaToday

Ostia, arrestato dalla Polizia 58enne italiano indiziato del reato di estorsione ilmessaggero.it

Botte e minacce per un prestito: ‘strozzino’ arrestato ai Castelli RomaToday

Rilevato l'interesse dei mafiosi verso i distributori di carburante e confermata la lotta armata contro il gruppo Silenzio per il controllo dell'area est di Napoli ...L'uomo aveva minacciato un commerciante, in causa con un gommista, sostenendo di operare per la controparte e pretendendo da lui 3300 euro.