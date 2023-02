CISL FP Irpinia Sannio | al via un dialogo permanente per migliorare la qualità del lavoro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRafforzare le misure di protezione a favore del personale, ampliare la dotazione organica eladel. Sono questi i temi che laFunzione Pubblicaha posto all’ordine del giorno per la Rems di San Nicola Baronia dopo le aggressioni avvenute nelle scorse settimane. Il personale della Residenza per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza ha partecipato ad un’assemblea indetta dallaFpin cui si è aperto un dibattito tra operatori sanitari e sindacalisti. Obiettivo quello diil sistema organizzativo al fine di evitare episodi di violenza e fronteggiare l’emergenza sicurezza. Un tema più volte sollevato dalla ...

I segretari di categoria della Cgil,, Uil e Ugl, Pietro De Ciuceis, Francesco Codella, ...sarebbe una gara che farebbe aleggiare lo spettro dei privati sulla gestione dei rifiuti in. Una ...Originario di Caposele, innamorato della suae della terra che l'aveva adottato, ... Con Gerardo se ne va un pezzo importante dellae del sindacato, un punto di riferimento imprescindibile ...

Sportello antiviolenza della Cisl Irpinia Sannio, oggi ad Avellino la ... Nuova Irpinia

Rems di San Nicola Baronia, CISL FP Irpinia Sannio: "Sicurezza, organizzazione ed ampliamento del personale" AvellinoToday

Lutto nel sindacato irpino, addio a Gerardo Ceres segretario ... Irpinia TV

Centro Minerva di Ariano Irpino, la Cisl Irpinia-Sannio preannuncia ... Orticalab

Cisl Irpinia-Sannio, Pronto Soccorso Moscati al collasso, Medici e Iandolo (Cisl Funzione Pubblica): "Ormai si va di peggio in peggio" AvellinoToday

Questa mattina assemblea delle tute blu della Industria Italiana Autobus di valle Ufita. Un inizio settimana che le vedrà impegnate a protestare per i ritardi dell'azienda ma, probabilmente, anche per ...Un grande sentimento di cordoglio sta attraversando in queste ore l'Irpinia e il mondo sindacale campano, in particolare la Cisl di Salerno. La stessa che stamattina ha dato la notizia, «con dolore e ...