Bonus trasporti 2023 Come richiederlo e fino a quando hai tempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Vi sono delle importanti agevolazioni per tutti coloro che utilizzano molto i. Unche è possibile ottenere. Finalmente per i pendolari che sono sempre su un treno o autobus, o addirittura metro, vi sono delle agevolazioni che forse fanno tirare un vero e proprio sospiro di sollievo. Il valore si aggira sui 60 euro e viene riconosciutoper quanto riguarda l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Va precisato che sono stati stanziati 100 milioni di euro, non per tutti quindi. Anche se la cifra possa sembrare davvero alta, tante sono le domande e si rischia poi di arrivare tardi nella richiesta. – FormatonewsIlè erogato dal MIMS-Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il periodo ...

leggi anche Addio, dai 200 euro in busta paga a benzina,e tv: tutti gli aiuti che spariscono nel 2023 Le notifiche dell'Inps sue scadenze L'Inps comunicherà agli utenti che ...Sono stati stanziati 25,3mln di euro per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, per ilpatente. Si tratta di fondi del ministero destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli ...

Il Governo stanzia 25,3 milioni di euro fino al 2026 per i giovani che vogliono lavorare nel settore dell'autotrasporto: ecco come chiederlo ...Attivo ufficialmente già dallo scorso anno, il bonus è stato di recente prorogato fino al 31 dicembre 2023 con una piccola modifica per quanto riguarda le modalità di richiesta. Chi può chiederlo Part ...