Ultime Notizie Roma del 05-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Francesco e fratelli presenti nel sud Sudan alla messa che sta celebrando e che ha celebrato al mausoleo John garang di Giuda ha detto noi cristiani pur essendo fragile piccoli e quando le nostre forze ci paiono poca cosa di fronte alla grandezza dei problemi alla Furia Cieca della violenza Possiamo offrire un contributo decisivo per cambiare la storia il pontefice ha poi spiegato Gesù desidera che lo facciamo come il sale ne basta un pizzico che si per dare un sapore diverso all’insieme gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese che ha sorvolato i cieli nazionali e poi raggiunto l’oceano Atlantico subito dopo sono state avviate le operazioni per recuperarmi l’ordine è arrivato direttamente dal Presidente Joe biden secondo la difesa americana aerostatico è ...