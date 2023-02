Traffico Roma del 05-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuona domenica Ben ritrovatiregolare scarso sulle strade della capitale slittata la domenica ecologica è in programma per oggi rinviata al 20 febbraio a Tor Marancia resta chiusa la corsia laterale di via Cristoforo Colombo tra via Laurentina & via Accademia degli Agiati verso il centro nel quartiere Giuliano dalmata alle 9 al via la corsa del ricordo partenza ed arrivo in via Oscar Senigallia fino alle 11:30 circa chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviato e alcune linee bus del trasporto locale in programma una conferenza all’ auditorium della Conciliazione chiusa al transito dalle 8 alle 14:30 un tratto di via della Conciliazione tra Largo Giovanni XXIII e via della traspontina modifiche di percorso per alcune linee di zona per i dettagli di queste altre notizie potete con sito ...