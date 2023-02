Prima zampata dell' anno ed è subito vittoria per Jacobs

(Di domenica 5 febbraio 2023) AGI - I colori di canottiera e pantaloncini sono gli stessi, il giallo fluo ed il nero, i muscoli anche, la grinta e la voglia di correre sempre più forte fparte del loro Dna. Marcelle Usain Bolt, le due freccea velocità unite dagli stessi colori. Usain ha chiuso la carriera quasi sei anni fa con il record del mondo dei 100 metri di 9"58, Marcell sta vivendo i suoi anni migliori e ha il desiderio di "essere ricordato l'uomo più veloce del mondo". Oggi, nellagara di un 2023 che vuole concludere con l'oro mondiale dei 100 metri - ha già in bacheca quello olimpico ed europeo e mondiale ed europeo nei 60 indoor - il velocista azzurro ha piazzato lavincendo i 60 metri indoor in 6"57a 'Orlen Cup', meeting internazionale andato di ...

... Fonjock svirgola malamente un traversone basso dei padroni di casa, il pallone si stampa sulla traversadellain acrobazia di Turone, il secondo assistente ravvisa però una posizione ...frazione di alto livello dei blucerchiati che partono subito col piede sull'acceleratore e al ... cross preciso di Villa, straordinaria sponda aerea di Montevago evincente di Ivanovic. ...

Il velocista italiano ha vinto i 60 metri indoor in 6''57 nella Orlen Cup a Lodz. L'obiettivo per il 2023 è l'oro mondiale nei 100 metri ...Non basta una grande 'prima' del belga agli estensi. La capolista passa anche a Como. Sudtirol alla quarta vittoria in fila (1-0 a Pisa), nette ...