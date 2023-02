Pizza croccante con patate | filante e super gustosa

Leggi su donnaup

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quando non abbiamo idea di che cosa portare in tavola, una bellapuò risolvere tutte le incertezze. Del resto, a chi non piace la? Quella che ti proponiamo qua sotto è a base di: è. Provala! Vediamo come si prepara questa goduria. Gli ingredienti Cominciamo dall’impasto. Ci servono: 10 gr di olio da cucina 110 gr di farina 60 gr di acqua calda quanto basta di sale La preparazione In una terrina capace mettiamo insieme farina, sale e olio, poi ci versiamo sopra l’acqua calda e amalgamiamo fino a che non ci sono più grumi. A quel punto prendiamo a impastare con le mani per circa due minuti. Quando abbiamo ottenuto un panetto lo sigilliamo con della pellicola per alimenti e lo facciamo riposare per un’oretta a ...