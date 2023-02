Inter | qualificazione Champions League obbligatoria Rischio cessioni – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Questa sera, così come il resto della stagione, sarà fondamentale per il futuro dell’. La squadra di Simone Inzaghi ha un unico obbligo: qualificarsi per la prossima. Secondo Tuttosport ildiincombe sulla rosa nerazzurra.– L’ha dei paletti da seguire per l’estate in ambito economico. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono incassare 60 milioni di euro entro il 30 giugno. Denzel Dumfries sembra obbligato per tale motivo alla partenza, ma potrebbe non essere l’unico. Secondo quanto scritto da Tuttosport, anche Marcelo Brozovic è tra gli indiziati per andare via, dato l’esse importante del Barcellona fatto già registrare in quest’inverno con l’idea dello scambio con Franck Kessié. Nell’ipotesi ...