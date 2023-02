Atp 250 Montpellier 2023 | l’analisi del tabellone di Jannik Sinner

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Inizia dal torneo ATP 250 di(Francia) la mini stagione sul cemento indoor europeo. L’occasione è particolarmente ghiotta soprattutto per. Il numero diciassette del mondo, infatti, avrà la possibilità di raccogliere punti e fiducia su campi che esaltano in pieno le sue caratteristiche di gioco. Ben tre dei sei titoli sul circuito maggiore, non a caso, sono arrivati proprio su questa superficie per l’altoatesino. Quest’ultimo è reduce dal buon ottavo di finale a Melbourne, in cui si è arreso solamente al quinto set contro il futuro finalista del torneo, il greco Stefanos Tsitsipas. L’azzurro, dunque, si presenta nella cittadina transalpina con ottime sensazioni anche se, ad oggi, deve ancora vincere la prima partita in carriera all’Open Sud de France. Ha preso parte all’evento in due occasioni (2020 e 2021) ...