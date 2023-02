Totti e Ilary Blasi in tribunale | l’ex Capitano ritratta | “Non le ho mai nascosto le borse”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Francesconel pomeriggio di ieri, 3 febbraio 2023, si sono incontrati per un nuovo faccia a faccia inper il “caso rolex e”. Sembra, tuttavia, checoppia d’oro non abbia alcuna intenzione di trovare un accordo, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fanpage,avrebbeto persino sull’accusa dellegriffate nascoste nella villa dell’Eur. Era stato proprio lui ad aver raccontato, l’estate scorsa, di averledelmoglie nella spa di casa sperando in uno scambio con gli orologi. Eppure davanti al giudice, nel corso della terza udienza che si è svolta in aula ieri, ...

... 'Via le palpebre da pesce lesso' RACCONTO SHOCK Bianca Balti, racconto shock: la figlia chiusa in classe MAMMA E FIGLIABlasi a Bologna gioca con la figlia IsabelANNUNCIO SOCIAL Giorgia ...ROMA - Al termine di un'intensa giornata di lavoro e dopo il tribunale per l'udienza su rolex, gioielli e borse,Blasi , ex moglie di Francesco, ieri sera, si è rilassata a cena con gli amici tra cui Michelle Hunziker . Il video è stato postato dasul suo profilo ufficiale ...

Totti e Ilary pace fatta La separazione consensuale sempre più vicina: «Tutto merito di Bastian» (fidanzato d ilgazzettino.it

4 febbraio: Il giallo del pallone cinese in America; Totti e Ilary in Tribunale; Tananai vola a Sanremo: di It ilmessaggero.it

Ilary Blasi a Bologna gioca con la figlia Isabel Totti TGCOM

Nessuna novità è invece emersa sui gioielli, che pure sarebbero stati sottratti, ma a sorprendere come detto è stato Totti che ha negato sé stesso. Il ‘popone’ ha affermato di non aver sottratto borse ...Udienza alla sezione Civile legata a borse, gioielli e Rolex. Le prossime ore saranno importanti per capire se esistono i margini per raggiungere un accordo e… Leggi ...