Quirinale | Tommaso | salva compagni e autista dello scuolabus colpito da malore**

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -Zotti, quattordici anni, di Campo San Martino, in provincia di Padova, si trovava nellodi ritorno a casa, quando l'si è sentito male. Per fortuna, prima di perdere conoscenza è stato capace di guidare il bus fino a accostarlo al bordo della strada., con grande lucidità e prontezza, è riuscito ad aprire le portieree far scendere tutti i bambini dal mezzo, in sicurezza. Ha poi chiesto aiuto a una famiglia che abitava nelle vicinanze, completando l'opera ditaggio dei suoi, di se stesso e dell', che così ha potuto essere soccorso.