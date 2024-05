Benvenuti a Roma - quando un italiano fu migliore di Cassius Clay

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Palazzo è una bolgia. Il nuovissimo Palazzo dello Sport, progettato da Marcello Piacentini e inaugurato appena tre mesi prima, ridisegna la skyline del quartiere EUR ed è l’attrazione più moderna delle ultime Olimpiadi dal volto antico, che si stanno dipanando con memorabili esiti tra le Terme di Caracalla, l’Appia Antica e la Basilica di Massenzio. Tempio pagano dei giorni nostri, viene preso d’assalto da torme dini più o meno invasati, che intasano il largo vialone intitolato a Cristoforo Colombo, la strada alberata a tre corsie bloccata per almeno un chilometro. Il cronista della Stampa che si avventura per gli incontri di boxe descrive scene che non sfigurerebbero nel successivo “” di Federico Fellini: “Molta parte del pubblico è formata da comitive arrivate fin qui dai rioni più popolari e dalle borgate: è gente alacre, avida, di ...