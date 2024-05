Se non succede nulla - ne trarrò le conclusioni | Mentana e lo scontro con la Grube - minaccia l' addio?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "Ieri siamo andati un po' lunghi come ogni lunedì e come prestabilito e concordato con chi dirige questa rete": Enricolo ha detto alla fine del TgLa7, riferendosi alloa distanza con Lillir, al timone della trasmissione in onda subito dopo l'edizione delle 20 del telegiornale, Otto e mezzo. "Chi ci ha seguito, Lillir - ha proseguito- ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto". Ieri la conduttrice ha sottolineato la partenza in ritardo del suo programma, dicendo che "l'incontinenza è una brutta cosa", in chiaro riferimento a chi l'aveva preceduta. A tal proposito,questa sera ha deciso di rispondere per le rime: "Sono qui da 14 anni ma non ho mai offeso i colleghi. Gradirei reciprocità e che da parte ...