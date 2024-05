Mo | Giordania - ‘coloni israeliani attaccano convoglio aiuti verso valico Erez’

(Di martedì 7 maggio 2024) Gaza, 7 mag. (Adnkronos) – Laafferma che i colonihanno attaccato undiumanitari in viaggioildi Erez nel nord di Gaza e “manomesso il suo contenuto” nel secondo incidente simile in meno di una settimana.Il portavoce del ministero degli Esteri Sufyan Qudah ha detto che il, che ha attraversato la Cise che proveniva dalla, è poi riuscito a continuare il suo viaggio e raggiungere la sua destinazione a Gaza.?Laritiene Israele responsabile dell?attacco da parte di coloni estremisti. Questo costituisce una violazione dei suoi obblighi legali come potenza occupante?, ha detto Qudah. L'articolo CalcioWeb.

