Giro d’Italia 2024 - Jonathan Milan conquista l’Aqui Terme-Andora

Giro d'Italia, Roberto Molinaro: 'Ricordato Luciano Berruti, peccato la carovana non sia passata davanti al Museo della Bicicletta' - Però al passaggio dell'imponente organizzazione del Giro d'Italia l'emozione ti coglie. Sempre in riferimento alle gare di bicicletta, pensiamo al valore del Tour de France del 1948, in un momento in ...

Giro d'Italia, Milan sprinta ad Andora: 'Una giornata fantastica, ringrazio i mieie compagni' - Andora. Il Giro d'Italia, dopo ben nove anni , è tornato sulle strade del savonese. Una tappa di trasferimento, contraddistinta da una fuga partita dal mattino. Fuggitivi ripresi a una ventina di chilometri dell'...