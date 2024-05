Ilda Boccassini indagata nell' inchiesta di Firenze sulle stragi di mafia | l' accusa è legata al suo libro

Ilda Boccassini indagata per il reato di "false informazioni al pm": all'ex magistrata, sentita in procura a Firenze, viene contestato di non aver rivelato ciò che sapeva sulla fonte del giornalista Giuseppe D'Avanzo, un dettaglio riportato nel suo ...

L’ex procura tore aggiunto di Milano Ilda Boccassini è indagata dalla procura di Firenze per false informazioni al pm aggravate. La notizia è stata anticipata dal “Fatto“. Secondo i magistrati fiorentini, l’ex pm oggi in pensione, durante ...

Investigación a Ilda Boccassini por ocultar información - Investigación a ilda boccassini por ocultar información - La ex fiscal adjunta de Milán, ilda boccassini, está siendo investigada por la Fiscalía de Florencia por proporcionar información falsa agravada al fiscal. La noticia fue adelantada por el 'Fatto'.

L'ex pm Ilda Boccassini indagata a Firenze: non rivelò una fonte ai pm che indagano sui mandanti delle stragi mafiose - L'ex pm ilda boccassini indagata a Firenze: non rivelò una fonte ai pm che indagano sui mandanti delle stragi mafiose - L’ex pm di Milano ilda boccassini, da cinque anni in pensione, è stata indagata dalla procura di Firenze, per non aver rivelato una fonte ai pm Luca Turco e Luca Tescaroli, in un’inchiesta diventata p ...

Depistaggio Borsellino, il legale del poliziotto: “Bo è stato un fedele servitore dello Stato, c’è stato un errore giudiziario” - Depistaggio Borsellino, il legale del poliziotto: “Bo è stato un fedele servitore dello Stato, c’è stato un errore giudiziario” - «Questo non è il più grande depistaggio dello Stato italiano ma il più grande accanimento che lo Stato italiano ha fatto. E' uno degli enormi errori giudiziari. Siamo davanti a uno Stato italiano che ...