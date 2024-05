Mentana: "Offeso da Lilli Gruber, La7 dica qualcosa o traggo conclusioni" - mentana: "offeso da Lilli Gruber, La7 dica qualcosa o traggo conclusioni" - Enrico mentana chiede un segnale a La7 dopo le parole "molto sgradevoli ... Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo tg, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano ...

Enrico Mentana al tg della sera: "Vorrei che sulle offese di Lilli Gruber La7 non fosse muta. Se domani non parla trarrò le conclusioni" - Enrico mentana al tg della sera: "Vorrei che sulle offese di Lilli Gruber La7 non fosse muta. Se domani non parla trarrò le conclusioni" - "Ieri eravamo andati lunghi per alcuni fatti importanti. Lilli Gruber ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei mie confronti, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno.Gradirei ...

