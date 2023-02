(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilcade in casa delper 2-0: la doppietta di Kevin Bruno costringe i rossoneri di Abate al ko esterno

... da allenatore, tra le altre volte ha battuto i rosanero nell'aprile 2015: in un Palermo -l'... nella seconda parte della stagione 2011/2012 ha vestito la maglia delladella Reggina: ...... Fiorentina e. Ma sulla squadra di Frustalupi si abbatte un ciclone di nome Aleksandar ... Mossa azzeccata, perché il serbo - che non aveva mai segnato in- ne fa addirittura due nel giro ...

Milan Primavera, ennesima sconfitta: la squadra non vince da tre mesi Spazio Milan

Milan Primavera, il Sassuolo vince per 2-0: il report ufficiale Pianeta Milan

Milan Primavera, altra sconfitta per Abate: Sassuolo dominante Pianeta Milan

Sassuolo-AC Milan 2-0, Primavera 1 2022/2023: il report AC Milan

LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan (2-0): altra sconfitta per i rossoneri Milan News

Queste le pagelle di Milan-Sassuolo: Tatarusanu 4: una costante: il gol sul suo palo. È quello dello 0-2 di Frattesi, che lo buca sul primo montante che è sempre di… Leggi ...96' Finisce qui. Altra sconfitta per il Milan Primavera di mister Abate, che cade con il risultato di 2-0 in casa del Sassuolo. Prestazione insufficiente dei rossoneri, che vedono peggiore ...