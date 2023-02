RABANNE. GLI ESORDI CON PROVOCAZIONE Originario di Pasaia (San Sebastian), classe 1934, il ... Nel 1999 lo stilista spagnolo, che scompare all'età di 88 anni, hale scene per ritirarsi a ...Si è spento oggi a 88 anni nel comune di Portsall, in Francia, dove risiedeva ormai da diverso tempo, il designer spagnoloRabanne . Dopo averil suo paese con la madre allo scoppio ...

Ci ha lasciato Paco Rabanne, il grande couturier e visionario dei profumi Vanity Fair Italia

Paco Rabanne, lo spirito ribelle dell’ultimo dei futuristi Il Sole 24 ORE

Iran, Paco Jemez incanta col suo Tractor. La Federcalcio ci pensa per il ruolo di CT TUTTO mercato WEB

Chi è Paco Budia, l'economista in erba divenuto chef di Martin ... Reporter Gourmet

Melissa Satta, Matteo Berrettini mette il like: continua il corteggiamento leggo.it

PARIGI (Reuters) - Paco Rabanne, stilista di origine spagnola noto soprattutto per gli abiti in metallo e per i design dall'estetica Space Age degli anni '60, è morto all'età di 88 anni. La morte a Po ...Lo aveva definito così Coco Chanel, per l'uso di materiali quali metallo e plexiglass che, sotto la sua mano, si trasformavano in morbidi tessuti ...