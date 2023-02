Pallone spia su Usa | Blinken | “Cina irresponsabile”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antonyha bollato come “atto” la presenza di uncinese nei cieli americani. E’ quanto rende noto il dipartimento di stato, riferendo il contenuto di una telefonata frae la sua controparte cinese Wang Yi, con la quale il diplomatico americano ha informato del rinvio del suo viaggio a Pechino “che in questo momento non sarebbe appropriato”.ha parlato con Wang Yi per informarlo che non andrà inin questo momento “alla luce dell’attuale presenza didi sorveglianza cinese ad alta quota nello spazio aereo americano. Il Segretario ha detto che prevedeva di visitare Pechino come seguito dell’agenda concordata fra il presidente Biden e il ...

"Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altrocinese è in transito sui cieli dell'America Latina". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esattamente quale Paese latino - americano ......-- cina - missili - nucleari_60636113 - 202302k.shtml Allerta anche in Canada dove la difesa nazionale sta monitorando un potenziale secondo sospettocinese. 'È stato ...

