(Di venerdì 3 febbraio 2023)arbitraledelvalido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23:delladeltra, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.DEL26? Chiesa giù in area di rigore – Contatto tra l’esterno e Patric, i bianconeri reclamano il rigore ma per Maresca non ci sono gli estremi per il penalty. Il Var conferma la decisione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Allianz Stadium il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Allianz Stadium di Torino,e Lazio si affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di Coppa ...Episodio dain- Lazio per il contatto tra Patric e Chiesa in area di rigore . Chiesto il penalty da parte dei bianconeri, ma l'arbitro Maresca correttamente lascia continuare. Si tratta di un'...

La Classifica della Moviola: è il Monza la più aiutata, Juve in fondo Calciomercato.com

Moviola Juventus Lazio: l'episodio chiave del match Lazio News 24

Moviola Juve Lazio Coppa Italia: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

Juve-Lazio, la MOVIOLA LIVE: Chiesa chiede rigore per l'intervento di Patric, rivisto al VAR il gol di Bremer ... Calciomercato.com

Moviola Juventus-Lazio: l’episodio chiave del match Calcio News 24

I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro la Lazio: "Giovedì 2 febbraio 2023, alle 21:00, all'Allianz Stadium va… Leggi ...Contatto in area tra Chiesa e Patric nel primo tempo tra Juventus e Lazio in Coppa Italia: per Maresca pulito l’intervento del difensore Primo episodio da moviola durante il primo tempo di Juve Lazio, ...