Fiorentina | Pradè | «Amrabat? Vi racconto cosa è successo»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole di Daniele, ds della, sul caso di mercato che ha visto coinvolto Sofyan. I dettagli Daniele, ds della, ha parlato del casoin occasione della conferenza stampa di presentazione di Sirigu e Brekalo. PAROLE – «L’ultimo giorno di mercato succedono tante cose. Ma passano in poche ore: il caso si è aperto alle 10 di mattina ed è finito a mezzanotte e uno. Il giorno dopo ha chiesto scusa, è un giocatore forte e un guerriero che ci darà mano. C’era stata chiarezza dalla società, nessuno sarebbe partito e i fatti l’hanno dimostrato. I problemi si risolvono sempre, sul Barcellona non rispondo che non c’è bisogno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

