Cagni | Credo che Spalletti sia il miglior tecnico europeo al momento

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Gigi, ex allenatore, è intervenuto a "1 Football Club", su 1 Station Radio, ecco le sue parole:allenatore del mese, pareri? “sia ilal. Non guardo i risultati, ma il rendimento delle squadre, ed in tal senso il toscano è stato ile. La bravura di unsta soprattutto nel far sentire a suo agio il calciatore, valorizzandolo nel suo ruolo, esta facendo davvero bene in questo senso” Cosa pensa della crisi del Milan? “Sento dire da presidenti e direttori che bisogna essere bravi a motivare i calciatori in determinate situazioni, lo reputo inaccettabile. I giocatori dovrebbero essere motivati – e concentrati - a priori, a maggior ragione ...