Un uomo con la pistola | Bianca Balti | attimi di terrore per sua figlia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023)terrorizzata nelle storie Instagram: la modella ha raccontato una vicenda che l'ha spaventata moltissimo. In particolare, ha detto di essere stata chiamata dalla scuola della sua bambina Mia di 7 anni. Le maestre le hanno comunicato che - come già detto ai genitori di tutti gli altri bambini - per motivi di sicurezza sarebbe stato necessario chiudere i bambini in classe. "Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato", ha fatto sapere la, che da anni vive a Los Angeles in California. Nelle storie, la modella appare visibilmente provata da ciò che le è successo. "Per fortuna - ha continuato lei - non è successo niente perciò sto tornando a casa. Però l'idea che miadi 7 anni, suona l'allarme a scuola e deve andare in classe a chiudersi a chiave.. è ...