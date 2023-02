Nuova ondata di scioperi in Inghilterra | i prof chiedono stipendi più alti per l’inflazione Il governo | «Perché ora non ha senso» – I video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Migliaia di insegnanti sono scesi in piazza ine in Galles per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato della National Education Union (Neu) per chiedere un aumento degli. La data di oggi è solo l’inizio di una serie di manifestazioni che ci saranno nei prossimi giorni. Sono previste, al momento, sette date. Diverse scuole verranno chiuse, alcune parzialmente a gruppi di alunni, altre totalmente. Si stima che nei giorni di azione le scuole interessate dallo sciopero saranno oltre 23mila. Secondo un sondaggio citato dal Guardian, fino a una scuola su sette potrebbe chiudere i cancelli. I manifestantiun aumento dei salari che sia al passo con la crescita del, finanziato dalpiuttosto che attingendo dai bilanci scolastici. Negli ultimi 10 anni, il ...