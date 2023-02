No | questi carri armati non sono diretti in Ucraina

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il 26 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato il video di un treno merci carico di, fermo in una stazione. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si legge che la scena sarebbe stata registrata il 23 gennaio 2023 e mostrerebbeLeopard 2A5 dell’esercito tedescoa Est. Nel post oggetto di analisi si legge anche questa considerazione: «A quanto pare la decisione è stata presa molto prima di oggi». Il riferimento è all’annuncio del 25 gennaio 2023 da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz dell’invio di 14Leopard 2 all’per difendere il proprio territorio dall’invasione russa. Secondo l’autore del post, quindi, il filmato ...

