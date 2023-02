... durante il dibattito sul caso Cospito e sulledette martedì 31 gennaio in Aula da Giovanni Donzelli. Nel suo duro intervento in Aula, la deputata M5s ha attaccato: 'Ciòè accaduto (con ...Era importante per meBill dicessenon si tratta di questo " sono state ledi Mazin. Cosa ne pensate Credeteil suicidio di Bill sia stata la scelta giusta o non avete apprezzato ...

Le parole che Nordio ha dimenticato di dire contro il modello securitario della destra di governo Il Foglio

Il senso delle parole, campagna per la comunicazione sui tumori - Il ... Il Sole 24 ORE

Il dettaglio del labiale di Donzelli che anticipa le parole di Gardini durante l'intervento Repubblica TV

"Impariamo una parola ogni due giorni Ecco l’effetto che fa" IL GIORNO

Le parole che (non) ti ho detto Linkiesta.it

Cospito, la fermezza, il diritto. Bene l'intervento del ministro sul 41-bis che non si tocca, ma una politica con la testa sulle spalle dovrebbe ricordare che difendere le garanzie per tutti, anche pe ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...