Meteo Roma del 31-01-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo con velocità regolare ampie schiarite al nord est al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternate a schiarite su tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito isolati fenomenigna oltre i 200 metri al centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse neve oltre 400 500 m più asciutto tra Toscana Umbria e Lazio al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata ancora precipita sul versante Adriatico con oltre 400 m variabilità asciutta altrove al sud Al mattino molto nuvolosità in transito con le precipitazioni nelle zone interne peninsulari con neve oltre i 600 metri e piogge Sicilia settentrionale al pomeriggio instabilità momento con pioggia ...