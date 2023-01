Vito Chimenti | il ricordo del Palermo Calcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero, “piange la scomparsa” di, morto ieri pomeriggio, dopo il riscaldamento per la gara interna del Pomarico (Matera) contro il Senise. Era nello staff tecnico del Pomarico, formazione di Eccellenza Lucana. La storica bandiera del club in campo e fuori, amato da tutti i tifosi, abilissimo nella ‘bicicletta’ con cui saltava avversari e infiammava le platee di tifosi, era stato anche membro della Consulta d’indirizzo della societa’ rosanero in serie D e nel primo anno in serie C. Per Mirri “se ne va un amico del, un amico di chi ama il, un amico mio. Un animo gentile che ha sempre rappresentato l’amore per la nostra maglia e che non a caso abbiamo voluto anche omaggiare qualche anno fa con un’opera d’arte ...

È stata una trasferta infinita anche fuori dal campo, sia per le disavventure in aereo di venerdì sia per la triste notizia della scomparsa di. Delle sue 'magie' in rosanero - e di ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Da Ranieri a Miccoli, passando per Arcoleo e Di Cicco : sono tante le personalità del mondo del calcio che hanno conosciutoe che sono rimaste legate a lui., scomparso ieri dopo un malore, è stato ricordato da tanti per la sue qualità umane, prima ancora che per quello che ha fatto in campo. Claudio ...

Vito Chimenti, classe 1953, noto attaccante che ha calcato la scena calcistica negli anni Settanta-Ottanta se n’è andato morendo sul campo di battaglia che gli era più congeniale: il campo di calcio.L’allenatore rosanero Eugenio Corini e l’attaccante Matteo Brunori, nel post partita di Ascoli, hanno dedicato la vittoria di oggi proprio a Vito Chimenti. L’ex centravanti rosanero, 69 anni, ha accus ...