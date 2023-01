Sondaggi politici | FdI primo partito Crescono M5S | Pd e Lega

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia cala ma rimane ampiamenteMovimento 5 Stelle, Pd e. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto al 30 gennaio 2023. Ildi Giorgia Meloni cede lo 0,4% e scende al 30,4%. Alle spalle di Fratelli d’Italia, il M5S guadagna lo 0,4% e arriva al 17,8%. Passo avanti anche del Pd, dal 17% al 17,2%. Lacresce dello 0,5% e arriva al 9%. Azione-Italia Viva sono stabili all’8,2%, mentre Forza Italia cresce dello 0,2% e ora vale il 6,8%. Verdi e Sinistra scendono al 3,6%, +Europa sale al 3,2% mentre Per l’Italia con Paragone e Unione Popolare sono al 2%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Fratelli d'Italia cala ma il vantaggio rimane notevole Fratelli d'Italia cala ma rimane ampiamente primo partito. Crescono Movimento 5 Stelle, Pd e Lega. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le ...

