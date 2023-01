GF Vip | sei nuovi concorrenti in quarantena | c’è anche l’ex di Antonella Fiordelisi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Chi pensava che un Grande Fratello Vip della durata di sette mesi fosse troppo noioso da sopportare, in quanto le dinamiche si sarebbero esaurite dopo i primi mesi come successo spesso in passato, si sbagliava di grosso. Soprattutto perché Alfonso Signorini e i suoi autori stanno preparando dei veri e proprio colpi di scena in grado di spiazzare idel GF Vip 7 e stravolgere le carte in tavola. Si tratta di ben seiingressi i cui nomi lasceranno tutti a bocca aperta. GF Vip 7, l’arrivo di Mattia Diamante e Clarissa Selassié Stando ai rumors, sarebbero ben sei ivipponi che attualmente si trovano inper entrare nella Casa del GF Vip 7. Due sono Clarissa Selassié e Matteo Diamante. Quest’ultimo, soprattutto, porterà non poco scompiglio poiché si tratta delfidanzato ...