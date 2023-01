ASCOLI-PALERMO 1-2

(Di lunedì 30 gennaio 2023)(3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong (39’ st Lungoyi), Collocolo, Buchel (39’ st Mendes), Proia, Falasco; Ciciretti (17’ st Dionisi, 42’ st Re), Gondo (17’ st Forte). A disp.: Bolletta, Guarna, Donati, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar. All.: Bucchi(3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (41’ st Orihuela), Segre (29’ st Verre), Damiani (29’ st Broh), Saric, Saia; Brunori (41’ st Soleri), Di Mariano (22’ st Tutino). A disp.: Grotta, Massolo, Buttaro, Lancini. All.: Corini ARBITRO: Feliciani di Teramo RETI: 15’ pt e 36’ st Brunori (P), 19’ st Forte (A) NOTE: Ammoniti Mateju (P), Nedelcearu (P). Al 26’ st Leali para il rigore calciato da Brunori (P). Espulsi: al 35’ st allontanato dalla panchina Marotta (P), preparatore portieri. Spettatori 6.359 (3.970 abbonati) per un incasso di 51.175,77 € (rateo ...

, giocata con un giorno di ritardo per problemi logistici, finisce con la vittoria dei rosanero. Aumenta il vantaggio in testa alla classifica del Frosinone, con i ciociari che si ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilbatte pure l'e aggancia il Pisa in zona playoff . È stata una trasferta infinita anche fuori dal campo, sia per le disavventure in aereo di venerdì sia per la triste notizia della ...

PALERMO - Il Palermo vola! Brunori è stato l’assoluto protagonista della vittoria con cui il Palermo ha sconfitto l’Ascoli in terra marchigiana. Ma prima ...Festa grande ieri sera per il Palermo. Dopo il rientro in città e l’accoglienza dei tifosi in aeroporto, la squadra rosanero si è riunita in un noto locale cittadino per cenare e festeggiare la ...