In aumento il rischio burnout

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) Pubblica amministrazione, trasporti e manufatturiero sono i settori dove i dipendenti sono maggiormente esposti al. È questa la principale indicazione che emerge da una ricerca globale realizzata da Workday – AddressingRisk in 2022 – che tramite la soluzione tecnologica di coinvolgimento dei dipendenti Workday Peakon Employee Voice ha analizzato dieci settori industriali grazie al contributo di 1,5 milioni di lavoratori in rappresentanza di oltre 600 aziende in tutto il mondo. La ricerca ha analizzato come si è evoluto ildidal 2021 in diversi settori e aree geografiche valutando le risposte dei dipendenti relativamente al fatto di essere sempre connessi, ai livelli di energia e a quelli di soddisfazione; successivamente le risposte sono state classificate come ...