Baby rapinatori in azione | Lo massacrano | aggressione animalesca

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nei pressi di Roma, due giovanissimi si sono avventurati in un feroce attacco a un minimarket. Violenza inaudita: presi dai Carabinieri Se è vero com’è vero che legang sono un fenomeno a cui ormai siamo abituati, non ci abitueremo mai alla violenza gratuita e feroce. A Roma, due quindicenni hanno fatto un assalto a un minimarket: ecco com’è andata. Assalto a un minimarket: fermati dai Carabinieri (periodicoitaliano.it)La violenza è un fenomeno che sta dilagando anche tra i più piccoli e, soprattutto nelle realtà urbane, si formano vere e propriegang capaci di tutto. Nel periodo della pandemia, il numero di minori denunciati o arrestati è salito del 10% e il numero di reati è aumentato del 20%: le regioni più colpite dallegang sono il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Nelle ultime ore, però, ...

