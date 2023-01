Ultime Notizie – Libia | Eni e Noc firmano accordo per progetto di sviluppo del gas

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e l’amministratore delegato della National Oil Corporation (NOC), Farhat Bengdara, hanno siglato oggi unper avviare lodelle “Strutture A&E”, unstrategico volto ad aumentare la produzione di gas per rifornire il mercato interno libico, oltre a garantire l’esportazione di volumi in Europa. L’è stato firmato alla presenza del Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e del Primo Ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Al-Dbeibah. “Strutture A&E” è il primo grandead essere sviluppato nel paese dall’inizio del 2000. Consiste in due giacimenti a gas, chiamati rispettivamente “Stuttura A” e “Struttura E”, situati nell’area contrattuale D, al largo della ...