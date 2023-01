Le mail di Virgilio e Libero tutte di nuovo accessibili Lo comunica Italiaonline

(Di sabato 28 gennaio 2023)le caselle di posta, ad oggi, sono tornatevia web(ovvero sui portali.it e.it). Lo rende noto in unto della Internet company. L'articolo .

'Ad oggi tutte le caselle di posta Liberosono accessibili via webmail (ovvero sui portali libero.it e.it)'. A comunicarlo è ItaliaOnline , dopo le polemiche e i disservizi durati oltre 5 giorni, infatti, il ...Fine dell'incubo per gli utenti delle'Libero' e ''. Tutte le caselle di posta 'Libero' e '' sono tornate accessibili via webmail (ovvero sui portali libero.it e.it). Lo rende noto in un comunicato Italiaonline. 'Stiamo gestendo il progressivo reintegro dei ...

Da qualche giorno gli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail stanno affrontando dei disagi non indifferenti dovuti all’impossibilità di inviare e ricevere email. L’azienda ha rilasciato diversi ...Le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono nuovamente accessibili via webmail per tutti gli utenti. Ad annunciarlo è Italiaonline con una nuova nota stampa, nota con cui comunicano di stare ...