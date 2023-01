Attacco di Israele nel campo profughi di Jenin | 10 palestinesi uccisi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un violentodineldiha infiammato la regione in uno dei più cruenti scontri degli ultimi tempi, in cui sono stati10. Hamas da Gaza e la Jihad minacciano vendetta e l’Anp annuncia la fine del coordinamento di sicurezza con. Blitz dinelL’esercito didurante il blitz aldi– Photo Credits Il Sole 24 OreLa violenta irruzione dinel– che i militari hanno definito una “operazione di ...

La Jihad islamica intanto ha rivendicato il lancio di razzi della scorsa notte da Gaza verso. Il suo portavoce Tarek a - Salmi ha precisato in un comunicato citato dai media che si è trattato ......dall'Occupazione di progettare non meglio specificati "attentati contro la sicurezza di". ... Tre palestinesi sono periti nell'esplosione, un quarto, sopravvissuto all', è stato ...

A rivendicare l'attacco è stata la Jihad islamica il cui portavoce, Tarek a-Salmi, ha affermato in un comunicato citato dai media che si è trattato di un "avvertimento'" destinato ad Israele per ...1 milioni di residenti – sono seguiti al lancio di due razzi verso Israele da parte di miliziani presumibilmente di Hamas, anche se nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Il portavoce del gruppo ...