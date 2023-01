Da 20 a 45 euro al lordo in più nello stipendio solo per il 2023 | ecco l’emolumento accessorio una tantum per docenti | Ata e dirigenti scolastici | scarica tutte le cifre

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nelanno, sarà erogato un emolumentouna, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dellocon effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. L'articolo .

Partiti nettamente in positivo dopo il dato migliore delle attese sul prodotto interno... Mentre sul fronte dei cambi risale leggermente il dollaro nei confronti dell', con la moneta unica ...Usa: dal Pil a inflazione e lavoro, set di risultati sopra le previsioni Il Prodotto interno... Petrolio in rialzo, gas resta sotto i 60al MWh SI muove in rialzo il prezzo del greggio , ...

Accordo tra sindacato e impresa: 1 euro lordo in più all'ora in busta ... Ravenna e Dintorni

Pensioni, slitta di un mese la rivalutazione degli assegni sopra i 2.100 euro Il Sole 24 ORE

Aeffe: chiude 2022 con ricavi a 352 mln euro (+8,4%) Borsa Italiana

Stipendio netto in busta paga, ecco spiegato come si calcola ... Trend-online.com

Pensione quota 103, quanto si perde con un anno di lavoro in meno Orizzonte Scuola

Arriva l'una tantum. La Ragioneria generale dello Stato ha comunicato gli importi dell'emolumento che la legge di Bilancio ha assegnato ai dipendenti pubblici. Si tratta di uno ...Il cambio euro dollaro cerca di mantenersi stabile intorno al livello chiave 1,0900 qualche ora prima del rilascio dei primi dati USA ad alto impatto che potrebbero riservare diverse sorprese.