Bologna | rischio cessione per Arnautovic | addio negli ultimi giorni?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Secondo le ultime dinamiche di mercato, non pochi sarebbero attualmente i giocatori di Serie A pronti a migrare verso un club della Premier League. Tra tutti, un elemento destinato a lasciare prossimamente il campionato italiano potrebbe essere Markodel. Non è del resto nuovo l’interesse manifestato dai club britannici nei confronti dell’attaccante austriaco. Secondo le ultime notizie, si fa tuttavia ora più vicino il pericolo di un suo imminente, vista l’entrata in gioco di una squadra come l’Everton, disposta a un’offerta che potrebbe presupporsi quale irrinunciabile per il(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’Everton punta su: concreta la possibilità di...