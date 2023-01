La reazione di George Ciupilan alla nomination e le parole dure dei vipponi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023)ieri sera è finito al televoto al Grande Fratello Vip 7. Unadurissima che lo vede scontrarsi con due concorrenti amatissime dal pubblico: Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Secondo i sondaggi sembra essere lui l’anello debole di questo televoto e, a giudicare dsua, sembra saperlo anche lui. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 LadiIl ragazzo, noto più per i silenzi che per le sue dichiarazioni, è sempre stato un concorrente definito “comodino” da tantissimi, perché non si inserisce nelle dinamiche, resta sempre un po’ defilato e non interagisce granché. L’ex de La Caserma è sempre stato sottotono rispetto ...