Nino Di Matteo | I boss non vogliono morire in carcere Sull' ergastolo ostativo la partita decisiva è tra mafia e Stato

Sicilia Fan

La lotta alla mafia, con le operazioni più importanti fino all'ultimo arresto del latitanteMessina Denaro, sarà al centro dell'incontro tra il magistrato Alfonso Sabella e gli studenti ......... sia solo il consigliere togato del CSMDiil quale continua ad ammonire a non credere che Falcone e Borsellino siano stati uccisi soltanto per vendetta, il che porterebbe all'... Chi è Nino Di Matteo: biografia e carriera Con l’ultimo boss stragista Matteo Messina Denaro finito dietro le sbarre, Nino Di Matteo, 30 anni in trincea antimafia e in procinto di tornare alla Direzione nazionale antimafia dopo l'esperienza al ...CASTELVETRANO - In precedenza, in merito alla questione Messina Denaro e Lorenza Alagna, 27enne figlia del boss, si era detto che la giovane donna avrebbe ...