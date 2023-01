Intrigo tra Tottenham e Juventus | un top player bianconero può andare da Conte

Leggi su rompipallone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le voci di mercato in Serie A non sono di certo destinate a calmarsi. La proposta di rinnovo fatta a Milan Skriniar non è andata a buon fine e il difensore centrale classe 95? potrebbe salutare già in questa sessione di calciomercato. Anche la situazione tra la Roma e Nicolò Zaniolo non è delle migliori e le voci di un possibile trasferimento in Inghilterra sembrano non cessare. Kane può lasciare il, Vlahovic il sostituto? La situazione Dusan Vlahovic, attaccante della(Getty Image) Tra le protagoniste di questa sessione di calciomercato c’è il, club che negli ultimi giorni ha avuto dei contatti con i giallorossi proprio per Zaniolo e che ora rischia di perdere un top. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il club londinese potrebbe salutare Harry Kane, attaccante seguito ...