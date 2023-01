Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 22 gennaio 2023 | Alessandro Preziosi | Aurora Ruffino e Ron

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 22 gennaio 2023) Oggi, domenica 22, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la dodicesimadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella tredicesima, Francesca Fialdini intervista, attori amati della fiction, ora insieme protagonisti di Black Out-Vite sospese, la nuova serie in onda su Raiuno dal 23; Ron, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti “Sono un figlio”, che lo porterà in tour in tutta Italia da marzo; Giovanni Minoli, che, dal 12, è tornato nella ...